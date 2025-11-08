İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Fərid Qayıbov Ər-Riyadda Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:23
    Fərid Qayıbov Ər-Riyadda Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda səfərdə olub.

    "Report" GİN-in mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, nazir noyabrın 7-də atletlər kəndinə baş çəkib, İslamiadada iştirak edən Azərbaycan idmançıları ilə görüşüb.

    İdmançıların yaşayış, məşq və qidalanma şəraiti ilə maraqlanan nazir, hazırlıq prosesi barədə məlumat alıb.

    F.Qayıbov idmançılara yarışlarda uğurlar arzulayıb, yaradılan şəraitin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsul şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verib.

    Fərid Qayıbov Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclər və İdman Naziri VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

