İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Emi Karlon Bakıdakı Dünya Kubokunu izləyib

    Fərdi
    • 23 fevral, 2026
    • 15:05
    Emi Karlon Bakıdakı Dünya Kubokunu izləyib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda keçirilmiş batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunda dünyanın ən istedadlı gənc gimnastlarının möhtəşəm çıxışlarını izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    "Səfirlik adından bütün iştirakçıları, o cümlədən Azərbaycandan altı, ABŞ komandasından isə üç medal qazanan idmançını səmimi qəlbdən təbrik edirik! Xüsusilə, kişilər arasında fərdi tamblinq yarışında bütün podiumun Azərbaycan və ABŞ idmançılarından ibarət olması (şəkildə) bizi xüsusilə sevindirdi. Azərbaycan kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları da beynəlxalq idman tədbirlərinə, o cümlədən gimnastika yarışlarına ev sahibliyi etməklə qürur duyur. Martın 7-də Nevada ştatının Las Veqas şəhəri bədii gimnastika üzrə Amerika Kubokuna ev sahibliyi edəcək. Bu yarış ilk dəfə qarışıq komanda (kişilər və qadınlar) formatında təşkil olunacaq və 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında baş tutacaq ilk qarışıq komanda üzrə gimnastika yarışına sınaq xarakteri daşıyacaq", - deyə paylaşımda bildirilib.

    Emi Karlon batut gimnastikası tamblinq Dünya Kuboku
    Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку
    US Embassy congratulates Azerbaijani medalists at Baku World Cup stage

    Son xəbərlər

    15:21

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində sonuncu oyunda məğlub olub

    Futbol
    15:05

    Emi Karlon Bakıdakı Dünya Kubokunu izləyib

    Fərdi
    15:03

    Prezident BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

    Hadisə
    14:59

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına yeni müavin təyin olunub

    Daxili siyasət
    14:58

    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:55

    KİV: Ukrayna, ABŞ və Rusiya Zaporojye AES-in idarə olunmasını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    14:54
    Foto

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

    Energetika
    14:41

    Anar Bağırov: "İdmançılarımız Olimpiadada qazandıqları təcrübəni böyük uğurlara çevirmək niyyətindədirlər"

    Fərdi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti