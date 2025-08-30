Dünya çempionatı: Fərdi yarışın sonuncu günündə Azərbaycanın iki cüdoçusu mübarizəyə başlayır
Fərdi
- 30 avqust, 2025
- 09:03
Azərbaycanın daha iki yeniyetmə cüdoçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, qızlardan Məsumə Məmmədli (70 kq) 1/6 final mərhələsində Vanessa Karaffova (Çexiya) ilə üz-üzə gələcək.
Oğlanlardan Sübhan Axundov (+90 kq) 1/8 finalda Kaito Tokita (Yaponiya) / Ahmad Alabaidan (Küveyt) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycanın 13 cüdoçusu tatamiyə çıxıb. Onlardan Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc medal qazanıblar. Bu gün mundialda fərdi mübarizəyə yekun vurulur. Avqustun 31-də isə qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.
