İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev (100 kq) tatamiyə çıxacaq.

    Onun ilk rəqibi 1/32 finalda Türkmənistan təmsilçisi Baymırat Majanov olacaq.

    Təsnifat görüşləri saat 10:30-da, final bloku isə 18:00-da başlayacaq.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Zelim Tçkayev (81 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq) və Murad Fətiyev (90 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Zelim Kotsoyev Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Олимпийский чемпион Зелим Коцоев вступает в борьбу на ЧМ в Баку
    Zelym Kotsoiev to compete at judo world championships in Baku
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