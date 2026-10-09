Олимпийский чемпион Зелим Коцоев вступает в борьбу на ЧМ в Баку
Индивидуальные
- 09 октября, 2026
- 09:22
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Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист приступит к борьбе на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Туркменистана Баймыратом Маджановым.
Квалификационные поединки начнутся в 10:30, а финальный блок - в 18:00.
Отметим, что чемпионат мира завершится 11 октября. Азербайджанские дзюдоисты на ЧМ уже завоевали четыре медали: Ахмед Юсифов (60 кг) - золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) - бронзовые.
Dünya çempionatı: Azərbaycanın olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev mübarizəyə başlayır
Zelym Kotsoiev to compete at judo world championships in Baku
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