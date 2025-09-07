İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında velosiped yarışı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, veloparkda təşkil olunan yarışda 11 dövlət qurumunun nümayəndəsi iştirak edib.

    Qadınlar arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşı Leyla Əliyeva bütün rəqiblərini qabaqlayaraq yarışın qalibi olub. Liliya Xametova (SOCAR) ikinci, Arzu Nəbiyeva (Azərbaycan Dəmir Yolları) isə üçüncü yeri tutublar.

    Kişilər arasında Cəlal Süleymanov (FHN) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Cavid Xəlilov (FHN) və Ceyhun Məhərrəmli (SOCAR) müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerlərə layiq görülüblər.

