    • 13 noyabr, 2025
    • 12:13
    Doqquz il ərzində Azərbaycanda dopinqə görə ən çox sanksiya güləşçilərə verilib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin 2017-2025-ci illər aralığındakı fəaliyyəti nəticəsində ən çox sankiya almış idman növləri bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş "İdmanda hüquq və ədalət: Yeni antidopinq çərçivəsi" adlı beynəlxalq konfransda bildirib.

    9 il ərzində güləşçilərə 22, boksçulara 20, ağırlıqqaldıranlara 12, taekvondoçulara 11, cüdoçulara 9, pauerliftinqçilərə 7, velosipedçilərə 6, atletika, həndbol və kikboksinqdə isə hərəsinə 5 sanksiya tətbiq edilib.

