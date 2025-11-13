Doqquz il ərzində Azərbaycanda dopinqə görə ən çox sanksiya güləşçilərə verilib
- 13 noyabr, 2025
- 12:13
Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin 2017-2025-ci illər aralığındakı fəaliyyəti nəticəsində ən çox sankiya almış idman növləri bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş "İdmanda hüquq və ədalət: Yeni antidopinq çərçivəsi" adlı beynəlxalq konfransda bildirib.
9 il ərzində güləşçilərə 22, boksçulara 20, ağırlıqqaldıranlara 12, taekvondoçulara 11, cüdoçulara 9, pauerliftinqçilərə 7, velosipedçilərə 6, atletika, həndbol və kikboksinqdə isə hərəsinə 5 sanksiya tətbiq edilib.
