Davin Cəfərov Portuqaliyada turnirin qalibi olub
Fərdi
- 16 aprel, 2026
- 10:50
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portuqaliyada keçirilən "TAG Livre Portuguese Trophy" turnirinin qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, o, "KIRO – Karting International West Region" trekində təşkil olunan yarışda bütün rəqiblərini qabaqlayıb.
Turnirdə Portuqaliya, İtaliya, Cənubi Afrika, Anqola və Böyük Britaniyadan olan pilotlar mübarizə aparıblar.
Xatırladaq ki, "Formula 1"ə yüksəlməyi hədəfləyən Davin Cəfərovun cari ildə "Formula 4"də rəsmi debütü ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir.
