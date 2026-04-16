İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Davin Cəfərov Portuqaliyada turnirin qalibi olub

    Fərdi
    • 16 aprel, 2026
    • 10:50
    Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portuqaliyada keçirilən "TAG Livre Portuguese Trophy" turnirinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, o, "KIRO – Karting International West Region" trekində təşkil olunan yarışda bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Turnirdə Portuqaliya, İtaliya, Cənubi Afrika, Anqola və Böyük Britaniyadan olan pilotlar mübarizə aparıblar.

    Xatırladaq ki, "Formula 1"ə yüksəlməyi hədəfləyən Davin Cəfərovun cari ildə "Formula 4"də rəsmi debütü ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir.

    Davin Cəfərov TAG Livre Portuguese Trophy Formula 1

