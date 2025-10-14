İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Cüdo üzrə Bakı şəhər birinciliyində ikinci günün qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 14 oktyabr, 2025
    • 20:41
    Cüdo üzrə Bakı şəhər birinciliyində ikinci günün qalibləri bəlli olub

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyinin ikinci günündə daha 6 çəki dərəcəsində medalçılar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən turnirdə paytaxtın 61 klub və idman cəmiyyətindən 587 idmançı (485 oğlan, 102 qız) iştirak edir.

    Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir. Paytaxt birinciliyi həmçinin milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

    İkinci yarış gününün mükafatçıları:

    Oğlanlar

    55 kq

    1. Turan Ayvazlı (Bakı şəhəri 8 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    2. Məhəmməd Abdullazadə (Şuşa UGİM)

    3. Nizami Savalanlı (Neftçi İK)

    3. Musa Məmmədli (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    73 kq

    1. Kənan Rəhimov (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    2. Yaqub Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Familhüsen Əlizadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    3. Yusuf Nəzər (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    90 kq

    1. Ömər Axundov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    2. Saleh Rzayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Xəzər Əmrahlı (Qafqaz-Arena İK)

    3. Aqşin Zeidquliyev (Şuşa UGİM)

    Qızlar

    44 kq

    1. Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Nərgiz Məmmədova (RKİM)

    3. Fatimə Abdullayeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    57 kq

    1. Məryəm Əhmədzadə (ATT)

    2. Zöhrə Ağazadə (Neftçi İK)

    3. Şəfiqə Əhmədova (Neftçi İK)

    3. Şəbnəm Hüseynli (RKİM)

    +70 kq

    1. Aysu Quliyeva (Judo Club 2012)

    2. Zemfira Əliyeva (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Xədicə Quluzadə (Şuşa UGİM)

    cüdo Bakı şəhər birinciliyi yeniyetmələr mükafatçılar

    Son xəbərlər

    21:16

    Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    21:15

    Banqladeşdə yanğında ölənlərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:02

    KİV: HƏMAS bu gün daha bir neçə girovun meyitini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    20:59
    Foto

    Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiya ilə məhsuldar heç-heçə edib

    Futbol
    20:55
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində ifadələr dinlənilib

    Daxili siyasət
    20:50

    Tovuzda qatarın qarşısına qəfil insan çıxması faciə ilə nəticələnib

    Hadisə
    20:41
    Foto

    Cüdo üzrə Bakı şəhər birinciliyində ikinci günün qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    20:35
    Foto

    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistanın mətbəx mədəniyyətinin təqdimatı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:17
    Foto

    Odessanın hazırkı merinin Rusiya vətəndaşlığı və bu ölkə ilə əlaqələri aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti