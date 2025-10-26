İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Cəlilabadda keçirilən kros qaçışı üzrə payız ölkə çempionatının qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Cəlilabadda keçirilən kros qaçışı üzrə payız ölkə çempionatının qalibləri bəlli olub

    Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) təşkilatçılığı ilə Cəlilabadda keçirilən kros qaçışı üzrə payız ölkə çempionatının qalibləri bəlli olub.

    "Report" AAF-ın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışda paytaxt təmsilçiləri ilə yanaşı, Gəncə, Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Xızı, Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, Bərdə, Gədəbəy və Ordubaddan 150-dən artıq atlet mübarizə aparıb.

    Açılış mərasimində çıxış edənlər yarışın əhəmiyyətini qeyd edib və iştirakçılara uğurlar arzulayıblar.

    Kişilər arasında 10 km məsafəyə qaçışda Bərdə idmançısı Bəxtiyar Əsgərli növbəti dəfə ölkə çempionu adını qazanıb.

    6 km məsafədə Səlim Quluzadə, 3 və 2 km-də isə müvafiq olaraq Əli Rzazadə və Namiq Babayev qalib olublar.

    Qadınlar arasında 6 km məsafəyə qaçışda İsmayıllı təmsilçisi Xatirə Hidayətzadə bütün rəqiblərini geridə qoyaraq Azərbaycan çempionu olub.

    4 km-də Leyla Abduləzizova, 2 km-də Azəri Məmmədli, 1 km-də isə Nila Heydərova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    kros qaçışı Azərbaycan Atletika Federasiyası Cəlilabad Azərbaycan çempionatı

