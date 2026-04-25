    Cəbrayıl Hacıyev Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) Albaniyanın paytaxtı Tiranada təşkil olunan Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, təmsilçimiz Rasul Şapiyevi (Şimali Makedoniya) 8:0 hesabı ilə üstələyib.

    Azərbaycanın digər güləşçisi Rəşid Babazadə (65 kq) bürünc medal görüşündə ermənistanlı Vazgen Tevanyana 0:7 hesabı ilə uduzub.

    Beləliklə, Avropa çempionatının altıncı günündə Azərbaycan güləşçiləri iki medal qazanıblar.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İslam Bazarqanov (57 kq) Avropa çempionu adına yiyələnib. Sabah isə Azərbaycanın 4 sərbəst güləşçisi - Ali Tsokayev (92 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Giorgi Meşvildişvili (125 kq) və Turan Bayramov (74 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer almaq üçün döşək üzərinə çıxacaqlar. Nürəddin Novruzov (61 kq) isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.

    Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев взял бронзу ЧЕ в Албании

