    "Böyük Dəbilqə": Bu gün Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov tatami üzərinə çıxacaq

    Fərdi
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:06
    Böyük Dəbilqə: Bu gün Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov tatami üzərinə çıxacaq

    Bu gün Azərbaycanın iki cüdoçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə qoşulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Olimpiya, dünya və Avropa çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatami üzərinə çıxacaq.

    O, 1/16 finalda Adil Osmanov (Moldova) - Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

    Eyni çəkidə yarışan digər təmsilçimiz Rəşid Məmmədəliyev isə ABŞ-li Stiven Boldbaatarla münaqsibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

    Turnirin final bloku Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən başlayır.

    Qeyd edək ki, təmsilçilərimiz yarışın ilk gününü medalsız başa vurublar.

    "Böyük Dəbilqə" turniri Böyük Dəbilqə hidayət heydərov cüdo

