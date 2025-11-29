"Böyük Dəbilqə": Bu gün Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov tatami üzərinə çıxacaq
29 noyabr, 2025
- 10:06
Bu gün Azərbaycanın iki cüdoçusu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə qoşulacaq.
"Report" xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Olimpiya, dünya və Avropa çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatami üzərinə çıxacaq.
O, 1/16 finalda Adil Osmanov (Moldova) - Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
Eyni çəkidə yarışan digər təmsilçimiz Rəşid Məmmədəliyev isə ABŞ-li Stiven Boldbaatarla münaqsibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Turnirin final bloku Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən başlayır.
Qeyd edək ki, təmsilçilərimiz yarışın ilk gününü medalsız başa vurublar.
