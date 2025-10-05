İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 18:40
    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb

    MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu III MDB Oyunları çərçivəsində Yevlax İdman Kompleksində keçirilən boks üzrə yarışda qızıl medal qazanan Səfdər Məmmədzadə deyib.

    "Avropa çempionu olmuşdum. Şükürlər olsun, bu gün də MDB Oyunlarında qızıl medal qazandım. Bu qələbəyə çox sevinirəm. Mən və komanda yoldaşlarım bu yarışlarda böyük əzmkarlıq nümayiş etdirdik. Bu turnir mənə böyük təcrübə qazandırdı. Gələcəkdə də yarışlarda qələbə qazanacağam", - milli üzvü bildirib.

    Qeyd edək ki, Səfdər Məmmədzadə 80 kq çəki dərəcəsində qızıl medala sahib olub.

    III MDB Oyunları boks Səfdət Məmmədzadə

    Son xəbərlər

    18:40

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    18:36

    Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    18:30

    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Digər ölkələr
    18:23

    Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıb

    Digər ölkələr
    18:12

    III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublar

    Fərdi
    18:10

    Etirazçılar Tbilisidə mədəni irs obyektlərinə ziyan vurublar

    Region
    18:02

    Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"

    Xarici siyasət
    17:59

    Suriya DİN: Parlament seçkiləri qanunu pozuntusu olmadan keçirilir

    Digər ölkələr
    17:47

    Sorğu: Almaniyanın hakim koalisiyasının reytinqi ən aşağı səviyyəyə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti