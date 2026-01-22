Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günündə 24 döyüş keçirilib
- 22 yanvar, 2026
- 19:46
Boks üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, 33 komandanın 166 idmançısının qatıldığı yarışın ilk günündə 24 döyüş baş tutub.
5 çəki dərəcəsində ilkin qarşılaşmalar olub və növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan idmançıların adlarına aydınlıq gəlib.
Ötən yarışın mükafatçılarından Həsən Məlikov, Tural Sarıyev, Amin Məmmədzadə, Ruslan Rüstəmov, Məhəmmədəli Qasımzadə, Zaur Qəhrəmanov və Nəbi İsgəndərov ilk döyüşlərini xeyirlərinə bitiriblər. Həmçinin Tayfur Əliyevlə Ümid Rüstəmov da 1/8 finala yüksəlib.
Azərbaycan çempionatı
22 yanvar
1/16 final
55 kq
Həsən Məlikov ("Neftçi" İK) – Amin Əhmədov (Gəncə) – 5:0
Tural Sarıyev ("Neftçi" İK) – Rəvan Əmirzadə ("Ağa" BK) – 5:0
Elbrus Kərimli (Naxçıvan MR) – Bəyoğlan Xankişiyev ("Roman" İK) – 5:0
Faiq Mollayev (MOİK) – Alik Rəhimxanov (Qusar) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Nihat Qədirov ("Roman" İK) – Amin Məmmədzadə ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
60 kq
Tayfur Əliyev ("Neftçi" İK) – Əli Ağayev (AzTU) – ikinci döyüşə gəlməyib
Nicat Mirzəyev ("Abşeron" BK) – Murad Ocaqquliyev (Gəncə) – 0:5
Mahmud Hüseynov (DİN İC) – Ruslan Rüstəmov (MOİK) – 0:5
Ümid Rüstəmov (DİN İC) – Cəlal Əhmədov ("Səbail" İK) – 5:0
Nadir Məlikov (Sumqayıt) – Həbib Bünyatov ("Qızıl əlcək" İK) – 5:0
Nicat Kazımov ("Roman" İK) – Ayxan Qürbətli ("Qızıl əlcək" İK) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Xalid Abdullayev ("Arena" İK) – Məhəmmədəli Qasımzadə ("Dəmir Yumruq" BİK) – 0:5
65 kq
Zaur Qəhrəmanov (DİN İC) – Ülvi Mirzəyev (BFL) – birinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Cəlal Qurbanov (MOİK) – Rəhman Quliyev (Gəncə) – 4:1
Eldəniz Baxşıyev (DİN İC) – Özcan Rəsulzadə (Sumqayıt) – 1:4
80 kq
Rəşad Güləhmədzadə ("Firuz" BK) – Rza Rzazadə (DİN İC) – 0:5
Tural Əliyev (Şirvan) – Fəqan Məmmədov (MOİK) – 0:5
1/8 final
70 kq
Gülbala Abdullayev (Sumqayıt) – Əzədulla Camaləddinov ("Səbail" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Orxan Nəcəfquliyev (Sumqayıt) – Murad Seyidli ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
İsmayıl Namazov (AHİTA) – Vüqar Məmmədov (DİN İC) – 0:5
Şəmsi Şahbazov (MOİK) – Mehdi Həsənov ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5
Anar Hüseynov (KNOUT) – Nicat Alırzayev ("Dəmir Yumruq" BİK) – ikinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Rövşən Abbasov (DİN İC) – Ələkbər Həbibov ("Roman" İK) – 5:0
Ceyhun Məmmədov (Qusar) – Nəbi İsgəndərov ("Neftçi" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib
Qeyd edək ki, yarışın ikinci günündə də 24 döyüş keçiriləcək. Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunan çempionat finaladək saat 12:00-da başlanacaq.