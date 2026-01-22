İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günündə 24 döyüş keçirilib

    Fərdi
    • 22 yanvar, 2026
    • 19:46
    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günündə 24 döyüş keçirilib

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, 33 komandanın 166 idmançısının qatıldığı yarışın ilk günündə 24 döyüş baş tutub.

    5 çəki dərəcəsində ilkin qarşılaşmalar olub və növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan idmançıların adlarına aydınlıq gəlib.

    Ötən yarışın mükafatçılarından Həsən Məlikov, Tural Sarıyev, Amin Məmmədzadə, Ruslan Rüstəmov, Məhəmmədəli Qasımzadə, Zaur Qəhrəmanov və Nəbi İsgəndərov ilk döyüşlərini xeyirlərinə bitiriblər. Həmçinin Tayfur Əliyevlə Ümid Rüstəmov da 1/8 finala yüksəlib.

    Azərbaycan çempionatı

    22 yanvar

    1/16 final

    55 kq

    Həsən Məlikov ("Neftçi" İK) – Amin Əhmədov (Gəncə) – 5:0

    Tural Sarıyev ("Neftçi" İK) – Rəvan Əmirzadə ("Ağa" BK) – 5:0

    Elbrus Kərimli (Naxçıvan MR) – Bəyoğlan Xankişiyev ("Roman" İK) – 5:0

    Faiq Mollayev (MOİK) – Alik Rəhimxanov (Qusar) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Nihat Qədirov ("Roman" İK) – Amin Məmmədzadə ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    60 kq

    Tayfur Əliyev ("Neftçi" İK) – Əli Ağayev (AzTU) – ikinci döyüşə gəlməyib

    Nicat Mirzəyev ("Abşeron" BK) – Murad Ocaqquliyev (Gəncə) – 0:5

    Mahmud Hüseynov (DİN İC) – Ruslan Rüstəmov (MOİK) – 0:5

    Ümid Rüstəmov (DİN İC) – Cəlal Əhmədov ("Səbail" İK) – 5:0

    Nadir Məlikov (Sumqayıt) – Həbib Bünyatov ("Qızıl əlcək" İK) – 5:0

    Nicat Kazımov ("Roman" İK) – Ayxan Qürbətli ("Qızıl əlcək" İK) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Xalid Abdullayev ("Arena" İK) – Məhəmmədəli Qasımzadə ("Dəmir Yumruq" BİK) – 0:5

    65 kq

    Zaur Qəhrəmanov (DİN İC) – Ülvi Mirzəyev (BFL) – birinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Cəlal Qurbanov (MOİK) – Rəhman Quliyev (Gəncə) – 4:1

    Eldəniz Baxşıyev (DİN İC) – Özcan Rəsulzadə (Sumqayıt) – 1:4

    80 kq

    Rəşad Güləhmədzadə ("Firuz" BK) – Rza Rzazadə (DİN İC) – 0:5

    Tural Əliyev (Şirvan) – Fəqan Məmmədov (MOİK) – 0:5

    1/8 final

    70 kq

    Gülbala Abdullayev (Sumqayıt) – Əzədulla Camaləddinov ("Səbail" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Orxan Nəcəfquliyev (Sumqayıt) – Murad Seyidli ("Qızıl əlcək" İK) – ikinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    İsmayıl Namazov (AHİTA) – Vüqar Məmmədov (DİN İC) – 0:5

    Şəmsi Şahbazov (MOİK) – Mehdi Həsənov ("Qızıl əlcək" İK) – 0:5

    Anar Hüseynov (KNOUT) – Nicat Alırzayev ("Dəmir Yumruq" BİK) – ikinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Rövşən Abbasov (DİN İC) – Ələkbər Həbibov ("Roman" İK) – 5:0

    Ceyhun Məmmədov (Qusar) – Nəbi İsgəndərov ("Neftçi" İK) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Qeyd edək ki, yarışın ikinci günündə də 24 döyüş keçiriləcək. Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunan çempionat finaladək saat 12:00-da başlanacaq.

    boks Azərbaycan çempionatı döyüş komanda

    Son xəbərlər

    20:07

    Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruq

    Xarici siyasət
    20:03

    Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutub

    Komanda
    19:46

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günündə 24 döyüş keçirilib

    Fərdi
    19:45

    Vens: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    19:44

    Türkiyənin ötən il Azərbaycandan aldığı neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    19:40

    Elçin Əmirbəyov NATO Baş katibin müavini ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:34
    Foto

    SOCAR İsveçrə şirkəti ilə sənəd imzalayıb

    Energetika
    19:25

    Gürcüstan Azərbaycandan kimya məhsullarının alışına çəkdiyi xərci 24 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti