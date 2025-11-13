Bədii gimnastika üzrə XXX Bakı çempionatı keçiriləcək
Fərdi
- 13 noyabr, 2025
- 12:49
28-29 noyabrda bədii gimnastika üzrə XXX Bakı çempionatı keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
İdmançılar top, lent, gürzlər və halqa ilə proqramda müxtəlif yaş kateqoriyaları üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər.
