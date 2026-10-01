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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakıda stolüstü tennis üzrə beynəlxalq seminar keçirilir

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 14:06
    Bakıda stolüstü tennis üzrə beynəlxalq seminar keçirilir

    Bu gün Bakıda stolüstü tennis üzrə beynəlxalq seminar başlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından məlumat verilib.

    Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyası tərəfindən təşkil edilən seminarlar tanınmış məşqçi Yevgeni Timçenkoya həvalə olunub. Qazaxıstanlı mütəxəssis oktyabrın 7-dək məşqçilər ücün "LEVEL 1" adlanan hazırlıq prosesində həm nəzəri, həm də praktiki dərslər keçəcək. Oktyabrın 8-dən 10-dək isə uşaqlar ücün məşqlər təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, seminar "Şüa" İdman-Sağlamlıq Kompleksində təşkil olunub.

    Yevgeni Timçenko Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyası
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    MiniBoss

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