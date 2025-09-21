İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Bakıda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:33
    Bakıda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə cüdo üzrə millilərin Təlim-Məşq Mərkəzində bu gün kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ACF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    İmtahanda 130 cüdoçu müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən, ağ-sarı, sarı, narıncı, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə imtahan verib. İmtahanı uğurla keçən idmançılara müvafiq kəmər və sertifikat təqdim edilib.

    Rəsmi kəmər imtahanlarının keçirilməsi idmançıların cüdo texnikalarını hərtərəfli öyrənməsi, həmçinin onların motivasiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Kəmər imtahanı peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi olaraq tanınması, eləcə də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün zəruridir.

    cüdo İmtahan kəmər dərəcələri Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    16:54

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    Formula 1
    16:54

    Maks Ferstappen Bakıdakı qələbəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb

    Digər
    16:37
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Formula 1
    16:36

    Netanyahu Suriya ilə sülh sazişi imzalanmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    16:22

    Lamin Yamal "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminə 20 nəfərlə qatılacaq

    Futbol
    16:15
    Foto

    Antiterror əməliyyatında şəhid olan hərbçinin xatirə bulağının açılışı olub

    Daxili siyasət
    16:01

    Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:49

    Avstraliya Fələstin dövlətini tanıdığını elan edəcək

    Digər ölkələr
    15:40

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti