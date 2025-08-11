Bakıda cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramına start verilib

Bakıda Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (BCF) Akademiyasının cüdo məşqçiliyi üzrə sertifikat proqramına start verilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) mətbuat xidmətindən bildirilib.
ACF və Milli Olimpiya Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən proqrama ölkəmizlə yanaşı, Gürcüstan və Özbəkistandan olmaqla ümumilikdə 48 məşqçi qatılıb.
Proqram çərçivəsində təşkil olunan seminarlar BCF Akademiyasının ekspertləri tərəfindən keçirilir. Təlimləri uğurla başa vuran iştirakçılara beynəlxalq sertifikat təqdim olunacaq.