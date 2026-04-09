İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov dünya rekordunu yeniləməyə hazırlaşır

    Fərdi
    09 aprel, 2026
    17:19
    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov dünya rekordunu yeniləməyə hazırlaşır

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Nihad Məmmədov adını "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na yazdırmaq niyyətindədir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından bildirilib.

    Milli üzvü aprelin 12-də "Şüa İdman Kompleksi"ndə təşkil olunacaq mərasimdə topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməkdə qeydə alınan dünya rekordunu yeniləməyə çalışacaq.

    Nihad Məmmədov bu hərəkəti 17 metr məsafədən həyata keçirməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, bu rekord hazırda 16.70 metr nəticə ilə türkiyəli Osman Gürcüyə məxsusdur.

