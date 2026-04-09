Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Nihad Məmmədov dünya rekordunu yeniləməyə hazırlaşır
Fərdi
- 09 aprel, 2026
- 17:19
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Nihad Məmmədov adını "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na yazdırmaq niyyətindədir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından bildirilib.
Milli üzvü aprelin 12-də "Şüa İdman Kompleksi"ndə təşkil olunacaq mərasimdə topu uzaq məsafədən oyuna daxil etməkdə qeydə alınan dünya rekordunu yeniləməyə çalışacaq.
Nihad Məmmədov bu hərəkəti 17 metr məsafədən həyata keçirməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, bu rekord hazırda 16.70 metr nəticə ilə türkiyəli Osman Gürcüyə məxsusdur.
Son xəbərlər
17:55
Foto
Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olubMedia
17:53
Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilərDigər ölkələr
17:52
Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcəkDigər ölkələr
17:39
"Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:39
WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcəkİnfrastruktur
17:36
Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"Biznes
17:28
Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"Fərdi
17:27
Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏYDaxili siyasət
17:26
Foto