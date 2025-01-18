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Azərbaycanlı şahmatçı Niderlandda beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edəcək

Azərbaycanlı şahmatçı Niderlandda beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edəcək Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Niderlandın Veyk-an-Zee şəhərində "Tata Steel Chess" beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edəcək.
Fərdi
18 Yanvar , 2025 10:53
Azərbaycanlı şahmatçı Niderlandda beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edəcək

Azərbaycanlı şahmatçı Aydın Süleymanlı Niderlandın Veyk-an-Zee şəhərində "Tata Steel Chess" beynəlxalq şahmat turnirində iştirak edəcək.

"Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz turnirin “Challengers” yarışında mübarizə aparacaq.

O, Vaişali Rameşbabu, Divya Deşmux (hər ikisi Hindistan), Nodirbek Yakubboev (Özbəkistan), Bencamin Bok, Ervin L'Ami, Artur Peipers (hamısı Niderland), Dominik Svayn (Almaniya), Tay Nquyen (Vyetnam), Ediz Gürel (Türkiyə), Kazıbek Nogerbek (Qazaxıstan), Faustino Oro (Argentina), Liu Miayu (Çin) və İrina Bulmaqa (Rumıniya) ilə qarşılaşacaq.

İlk turda A.Süleymanlının rəqibi yerli şahmatçı Bencamin Bok olacaq.

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