Haqqımızda

Azərbaycanlı pilot kartinq üzrə beynəlxalq turnirin qalibi olub

Azərbaycanlı pilot kartinq üzrə beynəlxalq turnirin qalibi olub Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portuqaliyanın Palmela şəhərində keçirilən kartinq üzrə beynəlxalq "Easykart Portugal Trophy" turnirinin qalibi olub.
Fərdi
27 avqust 2025 09:17
Azərbaycanlı pilot kartinq üzrə beynəlxalq turnirin qalibi olub

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portuqaliyanın Palmela şəhərində keçirilən kartinq üzrə beynəlxalq "Easykart Portugal Trophy" turnirinin qalibi olub.

"Report" xəbər verir ki, idmançı uzunluğu 1270, eni 10 metr olan Beynəlxalq Kartodromo de Palmela trekində TaG Livre 125 kateqoriyası üzrə 140 xalla birinci olub.

Turnirdə Fransa, Böyük Britaniya, İspaniya, Portuqaliya, Anqola və Cənubi Afrika Respublikasından olan pilotlar iştirak edib.

Qeyd edək ki, D.Cəfərov oktyabrda İtaliyada keçiriləcək X30 kateqoriyasında "World Grand Final"da iştirak edəcək. O qitə çempionatında "BirelAreti" komandasının tərkibində Portuqaliyanı təmsil edəcək. Kartinqdə bir sıra beynəlxalq turnirlərdə qalib və mükafatçılar sırasında yer alan 15 yaşlı pilota artıq Almaniyada "Formula 4"ə qatılmaq təklifi gəlib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoАзербайджанский пилот-юниор победил в международном картинговом турнире

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
26 avqust 2025 12:10
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
21 avqust 2025 09:16
Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb
FotoSumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb
20 avqust 2025 13:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi