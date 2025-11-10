İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 11:46
    Azərbaycanlı gimnast: Gəncədəki Avropa çempionatına yaxşı hazırlaşmışıq

    Azərbaycan gimnastları Gəncədə keçirilən Avropa çempionatına yaxşı hazırlaşıblar.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu barədə Gəncədə gənclər və 15 yaşadək aerobika gimnastları arasında ilk dəfə keçirilən Avropa çempionatının iştirakçısı Təhminə İbrahimova açıqlama verib.

    İdmançı yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Turnirə yaxşı hazırlaşmışıq. Burada hər şey ideal təşkil olunub. Layiq olduğumuz birinci yeri tutmaq istəyirik".

    Digər gimnast Ayan Talıbova yarışa iki ildir hazırlaşdığını deyib.

    "Əlimizdən gələni edib, Azərbaycana medal qazandırmaq istəyirik. Qələbə üçün mübarizə aparacağıq".

    Qeyd edək ki, Avropa birinciliyində ümumilikdə 20 ölkədən 380 gimnast iştirak edir.

