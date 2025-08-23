Azərbaycanlı dünya çempionu uşaqlara şahmatla bağlı “ustad dərsi" keçib

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) təşkilatçılığı ilə növbəti dəfə “ustad dərsi" keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, yeniyetmələr arasında respublika çempionatının qalib və mükafatçıları milli komandanın üzvü, Azərbaycan çempionu Məhəmməd Muradlıyla görüşüb.
Mötəbər yarışlara hazırlıq barədə danışan M.Muradlı sonda uşaqlara şahmatla bağlı tapşırıqlar verib.
Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibi olan Məhəmməd Muradlı İtaliyada keçirilən 20 yaşa qədər oğlanlar arasında blits üzrə dünya çempionatında birinci olub.