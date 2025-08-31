Azərbaycanlı cüdo hakimi: "Sofiyadakı dünya çempionatı təcrübə baxımından mənim üçün önəmlidir" - MÜSAHİBƏ
- 31 avqust, 2025
- 11:09
Azərbaycanın cüdo hakimi Nazim Umbayev "Report"un Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyaya ezam olunan əməkdaşının suallarını cavablandırıb. Mundialdakı görüşləri idarə edən ədalət təmsilçisi yarış və karyerası ilə bağlı danışıb.
- Dünya çempionatı necə keçir? Təşkilatçılıqla bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Çox möhtəşəm keçir. Gərgin mübarizələrə şahidlik edirik. Mundialda 70-dən çox ölkədən 600-ə yaxın cüdoçu qüvvəsini sınayır.
- Mundialda sizi təəccübləndirən ölkələr oldu?
- Hazırda elə dövrdür ki, zəif ölkə yoxdur. Cüdo bütün dünyada inkişaf edir. Zaman keçdikcə bu inkişaf daha da artır. Hər il təkmilləşir, yeni simalar üzə çıxır. Konkret liderlər yoxdur. Hər dəfə yeni idmançı görürük.
- Artıq fərdi yarışlar başa çatır. Sizxə, hakimlər işlərinin öhdəsindən gələ bildilər?
- Bu, dünya birinciliyidir. Belə yarışlara reytinqdə ilk 15 pillədə olanları dəvət edirlər. Hakimliyin də təşkilatçılıq kimi yüksək səviyyədə olduğunu deyə bilərəm.
- 2022-ci ildə A kateqoriyası almısınız. Bu mundialın karyeranızda nə kimi önəmi var?
- Təcrübə baxımından önəmldir. Dünya birinciliklərinə nə qədər çox dəvət alsam, təcrübəmi bir o qədər artıracağam.
- Bundan sonra hansı yarışa dəvət almısınız?
- Hələlik bəlli deyil. Qarşıda çox turnirlər var. Mötəbər yarışlardan biri gənclər arasında dünya çempionatıdır. Yəqin ki, hansınasa dəvət alacağam.
- Karyeranızda əsas hədəfiniz nədir?
- 2028-ci ildə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında hakim kimi iştirak etmək istəyirəm. Bunun üçün çalışıram.
- Son olaraq azərbaycanlı idmançıların çıxışı barədə də danışmağınızı istərdik. Fərdi mübarizəni iki bürünc medalla başa vurduq...
- Cüdoçularımızın hazırlıq səviyyəsi yüksək idi. Sadəcə, mənə elə gəlir ki, təmsilçilərimiz psixoloji cəhətdən uduzdular.
- Bəzi idmançıların püşkdə güclü rəqiblərlə düşdüyünü deyə bilərik?
- Bəli. Elə idmançımız var idi ki, ilk görüşdə Yaponiya cüdoçusu ilə üz-üzə gəldi. Amma istənilən halda bunu nəzərə almalısan. Onsuz da hansısa raundda güclülərlə üzləşəcəksən.