İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa çempionatında 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2025
    • 09:45
    Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa çempionatında 3 medal qazanıblar

    Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən Avropa çempionatında 3 medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, 14 yaşlı oğlanların kateqoriyasında təmsilçimiz Xaqan Əhməd 7,5 xal toplamaqla birinci yeri tutub.

    9 turdan sonra iki şahmatçının eyni xalı olub. Əlavə əmsallara görə Xaqan Əhməd yarışın 6-cı turunda məğlub etdiyi Ermənistan şahmatçısı Tiqran Ambarçumanyanı qabaqlayaraq 116 şahmatçı arasında birinci yerə layiq görülüb və Avropa çempionu titulunu əldə edib.

    10 yaşlı qızların yarışında Mehriban Əhmədli 9 turda 7,5 xal toplayaraq gümüş medala layiq görülüb. 16 yaşlı qızların birinciliyində isə Məryəm Ağaverdiyeva 9 partiyada 7 xalla Avropa çempionatının bürünc medal qazanıb.

    Daha iki şahmatçımız mötəbər yarışı ilk beşlikdə bitirib. 16 yaşlı oğlanların mübarizəsində Rüstəm Rüstəmov, 8 yaşlı oğlanların yarışında isə Kənan Babasoy yekunda 2-5-ci sıraları bölüşüb.

    1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanan Azərbaycan komanda hesabında 48 ölkə arasında 5-ci olub.

    Yarışın bağlanış mərasimində qalib və mükafatçılara medal, kubok və diplomlar verilib. 14 yaşlı oğlanların mübarizəsində qızıl medal qazanan Xaqan Əhmədin şərəfinə Monteneqroda Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

    Qeyd edək ki, turnirdə 48 ölkədən 1169 şahmatçı mübarizə aparıb.

    Şahmat Azərbaycan millisi Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    10:01

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Ufa, Ulyanovsk və Kaluqa aeroportları işini dayandırıb

    Region
    09:45
    Foto

    Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa çempionatında 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    09:39

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.11.2025)

    Maliyyə
    09:35

    "C5+1" ölkələri TBNM və TRIPP vasitəsilə qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək barədə razılaşıblar

    İnfrastruktur
    09:32

    Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turda daha bir oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:20

    Mikayıl Cabbarov Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Biznes
    09:12

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:00

    Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti