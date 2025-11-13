Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında daha bir mükafat qazanıblar
Fərdi
- 13 noyabr, 2025
- 12:57
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında daha bir mükafat qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, qarışıq qoşa mübarizədə yarımfinal oyununa çıxan Adil Əhmədzadə - Mərziyyə Nurmətova tandemi türkiyəli rəqiblərinə uduzaraq fəxri kürsünün üçüncü pilləsində yer alıblar.
Qeyd edək ki, daha əvvəl qadınlardan ibarət komanda yarışın bürünc mükafatına layiq görülmüşdü.
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilirDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22