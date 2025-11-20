İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın qızıl medal qazanan sablyaçısı: "Finalda uduzmaq istəmirdik"

    Fərdi
    • 20 noyabr, 2025
    • 22:41
    Azərbaycanın qızıl medal qazanan sablyaçısı: Finalda uduzmaq istəmirdik

    Azərbaycanın qılıncoynatma millisi Özbəkistana qarşı final görüşündə uduzmaq istəmirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olan Azərbaycanın sablya millisinin üzvü Palina Kaspiaroviç jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    İdmançı qızıl medal qazandıqları üçün hədsiz sevincli olduqlarını söyləyib:

    "Təəssüratlar möhtəşəmdir. Qızıl medal qazanmaq inanılmaz hissdir. Ümumilikdə hər şey bizim üçün super keçdi. Çox şadam ki, ən yüksək nəticəni göstərdik. Əldə olunan uğura görə məşqçilərimizə, federasiya rəhbərliyinə və bizə dəstək olan azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm".

    O, həlledici görüşün çətin keçdiyini vurğulayıb:

    "Finalda uduzmaq istəmirdik. Xüsusilə həmin qarşılaşma çətin idi. Lakin sona qədər mübarizə apardıq və istədiyimiz nəticəni əldə etdik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan sablyaçıları həlledici mərhələdə Özbəkistanı 45:43 hesabı ilə məğlub ediblər.

    sablya qılıncoynatma Palina Kaspiaroviç Qızıl medal Azərbaycan

