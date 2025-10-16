İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:01
    Azərbaycanın qadın şahmatçısı: Avropa çempionu olmağımız real deyildi

    Qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisinin Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında çempion olması real deyildi.

    Bu barədə yığma üzvü Gülnar Məmmədova "Report"a açıqlama verib.

    O, yarışda 10-cu yeri tutmaları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Əslində Avropa çempionatına yüksək səviyyədə hazırlaşmışdıq. Fərdi məşqlər edirdik və komanda ilə təlim-məşq toplanışlarına qatılmışdıq. Naftalanda və Bakıda hazırlıq keçmişdik. Qədir Hüseynovla Nicat Abasovun məşqçilərimiz idi. Nicat həm də fərdi dərslərdə mənə yardımçı olurdu. Sadəcə, yarışda bir az bəxtsizliklə üzləşdik. Mən və komanda yoldaşlarım öndə olduğumuz görüşdə qələbəni əldən verdik. Günay Məmmədzadə ailə vəziyyətinə görə müvəqqəti olaraq çıxış etmir. Onun yoxluğu hiss olunurdu. İndiki komanda ilə də ilk "üç-lük"də yer almaq şansımız var idi. Amma çempionluq o qədər də real deyildi. Çünki Günayın yoxluğu aşkar görünürdü. Düşünürəm ki, o, turnirdə iştirak etsəydi, medalsız qalmazdıq".

    G.Məmmədova öz çıxışı ilə bağlı da danışıb:

    "Dördüncü lövhədə mübarizə aparırdım. Komanda yoldaşlarımdan hansısa oynamayanda üçüncü lövhəyə keçirdim. Məndən daha çox xal gözlədikləri üçün dördüncü lövhədə oynamağımı istədiklərini bilirdim. Qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, maksimum çox xal qazanım. Amma belə alındı. 8 görüşdə 6 xal toplaya bildim. Bunu da yaxşı nəticə sayıram. Sonuncu turadək öz lövhəmdə lider idim. Son oyundakı məğlubiyyətə görə üçüncü yerlə kifayətləndim. Ancaq düşünürəm ki, sonadək komandamız üçün mübarizə apardıq. Növbəti yarışlarda fərdi lövhədə birinci olmağı hədəfləyirəm. Komandamızın kişilərlə birlikdə medalçılar sırasına düşəcəyinə inanıram".

    Gülnar Məmmədova Avropa çempionatı Azərbaycanın şahmat millisi

