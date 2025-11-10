Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada yarımfinala vəsiqə qazanıb
- 10 noyabr, 2025
- 13:36
Cüdo üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma qarışıq komanda yarışının 1/4 finalında Səudiyyə Ərəbistanı seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Azərbaycan millisi rəqibini üstələyərək (4:0) yarımfinala yüksəlib.
Yığma növbəti raundda Qazaxıstanla qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
