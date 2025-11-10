İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:36
    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Cüdo üzrə Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma qarışıq komanda yarışının 1/4 finalında Səudiyyə Ərəbistanı seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan millisi rəqibini üstələyərək (4:0) yarımfinala yüksəlib.

    Yığma növbəti raundda Qazaxıstanla qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    cüdo VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Azərbaycan cüdo millisi

