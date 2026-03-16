Azərbaycanın boks millləri beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaqlar
- 16 mart, 2026
- 16:43
Martın 17-də Macarıstanın Debretsen şəhərində kişi və qadın boksçular arasında beynəlxalq turnir start götürəcək.
"Report" xəbər verir ki, 5 gün davam edəcək yarışda Azərbaycan millisi də qüvvəsini sınayacaq.
Debretsendə məşqçilər Rafiq İsmayılovla Rəhim Allahverdiyevin rəhbərliyi altında rinqə Amin Məmmədzadə (55 kq), Nəbi İsgəndərov, Nicat Alırzayev (hər ikisi 70 kq), Abbasqulu Şadlinski (75 kq), Həsən Osmanlı (80 kq), Ramal Həsənli, Rauf Rəhimov (hər ikisi 85 kq), Zeynəb Rəhimova (54 kq) və Emili Rzayeva (60 kq) çıxacaqlar.
Turnirdə ölkəmizi Anar Nağdıyev hakim kimi təmsil edəcək.
Son xəbərlər
16:56
ADSEA: Bayram günlərində suyun kəsilməməsi üçün bütün tədbirlər görüləcəkİnfrastruktur
16:56
Barro Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirdiyini elan edibDigər ölkələr
16:53
Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:43
Azərbaycanın boks millləri beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaqlarFərdi
16:42
WUF13 Radiospektrin idarə edilməsi portalı istifadəyə verilibİnfrastruktur
16:41
BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 6 raketini və 21 PUA-sını vurubDigər ölkələr
16:36
Foto
Dövlət satınalmaları üzrə auditdə avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə olacaqMaliyyə
16:36
Starmer: Hörmüz boğazının açılması NATO çərçivəsində həyata keçirilməyəcəkDigər ölkələr
16:33