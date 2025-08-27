Haqqımızda

Azərbaycanın altı cüdoçusu yeniyetmələrin dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

Azərbaycanın altı cüdoçusu yeniyetmələrin dünya çempionatında mübarizəyə başlayır Bu gün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada yeniyetmə cüdoçular arasında dünya çempionatına start veriləcək.
Fərdi
27 avqust 2025 10:14
Azərbaycanın altı cüdoçusu yeniyetmələrin dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

Bu gün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada yeniyetmə cüdoçular arasında dünya çempionatına start veriləcək.

“Report”un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, ilk yarış günündə dörd çəkidə qaliblər müəyyələşəcək.

Oğlanlarda 50, 55 kq, qızlarda 40 və 44 kq-da mükafatçılar bəlli olacaq.

Azərbaycan təmsilçilərindən 44 kq çəki dərəcəsində Gülşən Hüseynova 1/16 finalda Yana Pritulyakla (Rumıniya), Xədicə Abdullayeva isə eyni raundda Aynara Seitjanova (Qazaxıstan) ilə güləşəcək.

Oğlanlardan Rza Xəlilli 1/16 finalda Tsvetelin Martinovla (Bolqarıstan), Anar Quliyev (hər ikisi 50 kq) Narek Davtyan (Ermənistan) / Dikqang Kvadibana (Botsvana) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Nəhayət, Rəsul Əlizadə 1/16 finalda Badar-Uqan Badamdorjla (Monqolustan), Məhəmmədəli Hüsiyev (hər ikisi 55 kq) isə Viktor Uqo Silva (Braziliya) ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, dünya çempionatında fərdi müvarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib
27 avqust 2025 10:00
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi