    Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:49
    Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Badminton Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda keçirilən airbadminton üzrə Avropa çempionatında komanda yarışında qitənin ən güclü 2-ci komandası ünvanını qazanan milli bu il dekabrın 11-dən 14-nə qədər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şarja şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında iştirak hüququ əldə edib.

    Qeyd edək ki, mundialda Avropanı Azərbaycanla yanaşı, son çempion Almaniya və Bakıda keçirilən qitə çempionatında üçüncü olan Bolqarıstan təmsil edəcək.

