    • 18 mart, 2026
    • 09:48
    Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu Türingiya Kubokunda iştirak edəcək

    Martın 21-də Almaniyanın Bad-Blankenburq şəhərində keçiriləcək Türingiya Kubokunda Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu mübarizə aparacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    İdmançılar 8 çəki dərəcəsində çıxış edəcəklər. U-18 yaş kateqoriyasında Sunay Salamova, Zəhra Quliyeva (hər ikisi 40 kq), Nigar Heydərzadə, Pərvin Sevxanlı, Fatimə Abdullayeva (hamısı 44 kq), Könül Eyvazlı (48 kq), Tövsiyyə Babayeva (52 kq), Gülnaz Məmmədtağıyeva, Səma Vəlizadə, Yağmur Əhmədzadə (hamısı 57 kq), Nəzakət Vəliyeva, Türkan Məmmədli, Zilan Hüseynli (63 kq), Rəna Əhmədova, Məsumə Məmmədli (hər ikisi 73 kq), Zemfira Əliyeva (+70 kq) tatamiyə çıxacaq.

    Turnirdə idmançılara yeniyetmə qızlardan ibarət millinin baş məşqçisi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.

