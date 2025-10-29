İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:48
    Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək

    Azərbaycanı Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunacaq VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək.

    "Report" Azərbaycan Stolüstü Tennis federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarışda məşqçilər Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi altında Mərziyyə Nurmətova, Zemfira Mikayılova, Aylin Əsgərova, Onur Quluzadə, Hilal Həsənov və Adil Əhmədzadə bacarıqlarını göstərəcəklər.

    Hazırda "Şüa" İdman Kompleksində təlim-məşq toplanışını davam etdirən komanda noyabrın 6-da Səudiyyə Ərəbistanına yola düşəcək.

    Qeyd edək ki, VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında stolüstü tennis yarışları noyabrın 8-dən 13-dək keçiriləcək.

    stolüstü tennis Azərbaycan millisi Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Son xəbərlər

    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti