    Azərbaycanı Almaniyada keçiriləcək Avropa Kubokunda 39 cüdoçu təmsil edəcək

    • 23 aprel, 2026
    • 15:27
    Azərbaycanı Almaniyada keçiriləcək Avropa Kubokunda 39 cüdoçu təmsil edəcək

    Azərbaycanı Almaniyanın paytaxtı Berlində yeniyetmələr arasında keçiriləcək Avropa Kubokunda təmsil edəcək cüdoçular müəyyənləşib.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına (ACF) istinadən xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyinin (EJF) təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda ölkəmiz 16 çəki dərəcəsində 39 cüdoçu (20 oğlan, 19 qız) ilə təmsil olunacaq.

    Yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmaya baş məşqçi Emin İskəndərov, məşqçi Nicat Şıxəlizadə, qızlardan ibarət komandaya isə baş məşqçi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.

    Yarışın ədalət təmsilçiləri arasında ACF-nin hakimlər heyətinin üzvləri, B kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakimlər Mehman İmamquliyev və Pərviz Hüseynov da yer alacaq.

    Oğlanlar

    50 kq

    Nihad Ağayev

    55 kq

    Rza Xəlilli

    Fərid Xudiyev

    İbrahim Talıbov

    60 kq

    Mehman Əsgərov

    Mikayıl Qocayev

    66 kq

    Sənan Piriyev

    İlkin Qarayev

    Elgün Səfərov

    73 kq

    Sadiq Məmmədov

    Kənan Rəhimov

    Yusuf Nəzər

    81 kq

    Yaqub Məmmədov

    Polad Həsənli

    Amin Mehdiyev

    Ayxan Həsənli

    90 kq

    Ömər Axundov

    Nurəddin Əliyev

    +90 kq

    Tamerlan Əliyev

    Ruslan Kazımov

    Qızlar

    40 kq

    Sunay Salamova

    Zəhra Quliyeva

    44 kq

    Nigar Heydərzadə

    Pərvin Sevxanlı

    Fatimə Abdullayeva

    48 kq

    Səkinə Zeynalova

    Könül Eyvazlı

    52 kq

    Tövsiyyə Babayeva

    Nərmin Ağamirzəzadə

    57 kq

    Gülnaz Məmmədtağıyeva

    Səma Vəlizadə

    Yağmur Əhmədzadə

    Səmayə Yusifli

    63 kq

    Nəzakət Vəliyeva

    Türkan Məmmədli

    Zilan Hüseynli

    70 kq

    Rəna Əhmədova

    Məsumə Məmmədli

    +70 kq

    Zemfira Əliyeva

    Qeyd edək ki, aprelin 25-26-da təşkil olunacaq turnirdə ümumilikdə 36 ölkədən 774 idmançı (472 oğlan, 302 qız) mübarizə aparacaq.

