İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 11:14
    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Azərbaycan İdman Akademiyası (AİA) ilə Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) arasında əməkdaşlıq çərçivəsində cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Mərasimdə çıxış edən AİA-nın rektoru Fuad Hacıyev ölkədə idman təhsilinin keyfiyyətinin artırılması, məşqçi hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğun kadrların yetişdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    ACF-nin icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu federasiya ilə Akademiya arasında səmərəli əməkdaşlığın cüdonun inkişafına mühüm töhfə verdiyini bildirib, sertifikatlaşdırma prosesinin məşqçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində xüsusi rol oynadığını qeyd edib.

    Akademiyanın Tədris işləri üzrə prorektoru Ülkər Babayeva çıxışında AİA və ACF arasında əməkdaşlıq modelinin həm yerli, həm də beynəlxalq əmək bazarında rəqabətədavamlı kadrların hazırlanmasına müsbət təsir edəcəyini bildirib.

    AİA-nın Ömürboyu təhsil şöbəsinin müdiri Lalə Məmmədova isə sertifikatlaşma proqramı çərçivəsində həyata keçirilən müxtəlif istiqamətli təlimlərin ümumi icmalını bölüşüb.

    Daha sonra cüdo məşqçiləri üçün I və III səviyyələr üzrə, eləcə də "Təlimçi təlimi" proqramını uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib
    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib
    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib
    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Azərbaycan İdman Akademiyası sertifikat Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    12:49

    Riad Axundzadə: "Qarabağda artezian quyuları mərhələli şəkildə bağlanacaq"

    İnfrastruktur
    12:45

    Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:41

    ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı var

    İnfrastruktur
    12:38

    Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    12:37
    Foto
    Video

    FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçirib

    Hadisə
    12:33

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    12:32

    Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıb

    Fərdi
    12:30

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti