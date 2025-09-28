Azərbaycan tennisçiləri yarımfinalda mübarizəni dayandırıb
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 16:59
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarının yarımfinalında mübarizəni dayandırıb.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Mərziyə Nurmətova və Onur Quluzadədən ibarət komanda qoşa yarışlarda Rusiya ilə üz-üzə gəlib.
Azərbaycan təmsilçiləri bu görüşdə rəqiblərinə 1:3 hesabı ilə məğlub olub.
Qeyd edək ki, stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.
