Azərbaycan təmsilçisi: "III MDB Oyunlarında qazandığım medalı bacıma həsr edirəm"
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 17:35
Azərbaycanın güllə atıcısı Xanna Əliyeva III MDB Oyunlarında qazandığı gümüş medalı bacısına həsr edib
Bunu turnirdə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçmada ikinci yeri tutan Xanna Əliyeva "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında deyib.
O, daha əvvəl MDB Oyunlarında yer tuta bilmədiyini xatırladıb:
"Bu gün isə gümüş medal qazandım. Bu sevindirici haldır. Mükafatı bacıma həsr edirəm. Gələcəkdə qızıl medal qazanacağıma da inanıram".
Qeyd edək ki, yarışda Rusiyalı Daria İsakova qızıl, qazaxıstanlı Valeriya Popelova isə bürünc medal qazanıb.
Son xəbərlər
18:16
Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklərDigər ölkələr
18:13
"Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilərFutbol
18:09
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"Fərdi
18:01
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıbFərdi
17:58
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"Futbol
17:53
Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıbBiznes
17:46
Foto
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5Fərdi
17:44
Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilibMaliyyə
17:35