    • 04 oktyabr, 2025
    • 17:35
    Azərbaycan təmsilçisi: III MDB Oyunlarında qazandığım medalı bacıma həsr edirəm

    Azərbaycanın güllə atıcısı Xanna Əliyeva III MDB Oyunlarında qazandığı gümüş medalı bacısına həsr edib

    Bunu turnirdə 10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəşaçmada ikinci yeri tutan Xanna Əliyeva "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında deyib.

    O, daha əvvəl MDB Oyunlarında yer tuta bilmədiyini xatırladıb:

    "Bu gün isə gümüş medal qazandım. Bu sevindirici haldır. Mükafatı bacıma həsr edirəm. Gələcəkdə qızıl medal qazanacağıma da inanıram".

    Qeyd edək ki, yarışda Rusiyalı Daria İsakova qızıl, qazaxıstanlı Valeriya Popelova isə bürünc medal qazanıb.

