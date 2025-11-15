Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada gümüş medal qazanıb
Azərbaycan taekvondoçusu Minayə Əkbərova (46 kq) VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, idmançı finalda İran təmsilçisi Sayna Karimirahjerdiyə 2:0 hesabı ilə məğlub olub.
Cavad Ağayev bürünc medal uğrunda yarışda məğlub olubsa, Məryəm Məmmədova 1/4 final, Bəhruz Quluzadə isə 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
