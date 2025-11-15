İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2025
    • 22:25
    Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan taekvondoçusu Minayə Əkbərova (46 kq) VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı finalda İran təmsilçisi Sayna Karimirahjerdiyə 2:0 hesabı ilə məğlub olub.

    Cavad Ağayev bürünc medal uğrunda yarışda məğlub olubsa, Məryəm Məmmədova 1/4 final, Bəhruz Quluzadə isə 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    taekvondo Minayə Əkbərova VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Son xəbərlər

    22:34

    İmişlidə çınqıl karxanasında ölüm olub

    Hadisə
    22:31

    İMQ Qəzzanın şimalında HƏMAS-a aid tunelin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:25

    Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    22:21

    Livan İsraili sərhəddə divar tikməsi ilə bağlı BMT-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    22:06
    Video

    Nizami rayonunda 17 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    21:54
    Foto

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa birinciliyi davam edir, azərbaycanlı gimnastlar finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:46
    Foto
    Video

    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    21:38

    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:33

    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti