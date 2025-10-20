İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veri ki, ATF-nin məşq zalında təşkil olunan imtahana 18 nəfər qatılıb.

    İdmançılardan 10-u I, 8-i isə II dan üzrə imtahanlarda iştirak ediblər.

    İmtahan ATF-nin texniki direktoru, beynəlxalq dərəcəli referi Oh Kvanq Çeol tərəfindən keçirilib. İmtahanda qurumun baş katibi Aygül Abdullayeva da iştirak edib.

    Oh Kvanq Çeol Aygül Abdullayeva azərbaycan taekvondo federasiyası dan imtahanı

    Son xəbərlər

    16:20

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    16:18

    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:18

    "Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:13

    Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edib

    Region
    16:08

    Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3

    Region
    16:04

    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Hadisə
    16:01

    HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:58

    "Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!

    İKT
    15:55
    Foto

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti