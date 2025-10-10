İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Azərbaycanın şahmat yığmaları Yunanıstanla heç-heçə edib

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:22
    Azərbaycanın şahmat yığmaları Yunanıstanla heç-heçə edib

    Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən şahmat üzrə komandalar arasında Avropa çempionatında V turun görüşləri keçirilib.

    "Report" Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətin istinadən xəbər verir ki, kişilərdən ibarət yığma Yunanıstanla heç-heçə edib.

    Bütün partiyalar heç-heçə başa çatıb və matç 2:2 hesabı ilə nəticələnib. Hesab;nda 7 xalı olan Azərbaycan millisi 5-7-ci yerləri bölüşür.

    Qadınlardan ibarət yığma da bu turda Yunanıstanla qarşılaşıb. Görüş bərabərliklə yekunlaşıb - 2:2. Hazırda 6 xalı olan komanda əlavə göstəricilərə görə 8-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, bu gün Avropa çempionatında 6-cı turun partiyaları oynanılacaq. Hər iki komandamız püşkə əsasən Ermənistan şahmatçıları ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.

