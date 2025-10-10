Azərbaycanın şahmat yığmaları Yunanıstanla heç-heçə edib
Fərdi
- 10 oktyabr, 2025
- 09:22
Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən şahmat üzrə komandalar arasında Avropa çempionatında V turun görüşləri keçirilib.
"Report" Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətin istinadən xəbər verir ki, kişilərdən ibarət yığma Yunanıstanla heç-heçə edib.
Bütün partiyalar heç-heçə başa çatıb və matç 2:2 hesabı ilə nəticələnib. Hesab;nda 7 xalı olan Azərbaycan millisi 5-7-ci yerləri bölüşür.
Qadınlardan ibarət yığma da bu turda Yunanıstanla qarşılaşıb. Görüş bərabərliklə yekunlaşıb - 2:2. Hazırda 6 xalı olan komanda əlavə göstəricilərə görə 8-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu gün Avropa çempionatında 6-cı turun partiyaları oynanılacaq. Hər iki komandamız püşkə əsasən Ermənistan şahmatçıları ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.
Son xəbərlər
10:19
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:09
Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:06
Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıbDaxili siyasət
10:02
Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
10:00
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
10:00
Foto
Video
Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
09:57
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlibXarici siyasət
09:57
Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülübDigər ölkələr
09:48
Foto