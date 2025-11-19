İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında keçirdiyi növbəti iki görüşdə məğlub olub

    Fərdi
    • 19 noyabr, 2025
    • 23:08
    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında keçirdiyi növbəti iki görüşdə məğlub olub

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında növbəti görüşlərini keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, yığma III turda ABŞ, IV turda FIDE komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Yığma həm ABŞ-yə (0,5:3,5), həm də FIDE-yə (1:3) məğlub olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən gün A qrupunda Perunu məğlub edib (3:1), Qazaxıstana isə uduzub - 1,5:2.5.

    Millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.

    Şahmat dünya çempionatı Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi Linares

