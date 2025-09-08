İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan Şahmat Federasiyasında rapid turniri keçirilib

    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:09
    Azərbaycan Şahmat Federasiyasında rapid turniri keçirilib

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasında (AŞF) Uşaq-Gənclər Komissiyasının təşkilatçılığı ilə rapid turniri keçirilib.

    AŞF-dən "Report"a verilən məlumata görə, 43 şahmatçının iştirak etdiyi yarış yeniyetmələrin beynəlxalq turnirlərə hazırlıq məqsədi daşıyıb.

    7 turdan ibarət yarışın nəticəsinə əsasən, 6 xal toplayan Murad İbrahimli turnirin qalibi adını qazanıb. Vüqar Manafov (5.5 xal) və Məhəmməd Bağırov (5 xal) müvafiq olaraq 2-3-cü yerləri tutublar.

    Qeyd edək ki, AŞF mütəmadi olaraq belə turnirlər təşkil edir.

