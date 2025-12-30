İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Fərdi
    • 30 dekabr, 2025
    • 14:17
    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə Azərbaycan millisinin aparıcı üzvü Anna Başta növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək.

    Bu barədə "Report"a yığmanın baş məşqçisi Çingiz Mustafayev məlumat verib.

    Mütəxəssis idmançının ağır zədədən sonra reabilitasiya prosesinin davam etdiyini söyləyib:

    "Anna Başta hazırda ağır zədədən sonra reabilitasiya prosesini keçməkdə davam edir. Artıq məşqlərə başlayıb. Burada həm də psixoloji bərpa çox vacibdir. Vaxtımız var. Bu baxımdan çalışırıq tələskənliyə yol verməyək. Düşünürük ki, təxminən növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək".

    Qeyd edək ki, Anna Başta zədə səbəbindən ilin əvvəlində əməliyyat olunub.

    Anna başta qılıncoynadan zədə bərpa sablya Çingiz Mustafayev

    Son xəbərlər

    14:33

    Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

    Biznes
    14:32

    Azərbaycanda benzinin qiyməti 5 qəpik artırılıb

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilib

    Energetika
    14:31

    Azərbaycanda dəmir istehsalı müəssisələri üçün təbii qaz tarifləri azaldılıb

    Energetika
    14:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olub

    Energetika
    14:30

    Bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə güzəştlər tətbiq olunub, qiymətlər müəyyənləşdirilib

    Biznes
    14:29

    "Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirib

    Futbol
    14:17

    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Fərdi
    14:15

    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti