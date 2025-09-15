İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Fərdi
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:25
    Azərbaycan motosikletçisi Gürcüstanda çempion olub

    Azərbaycan motosikletçisi Anar Məmmədov Gürcüstanda çempion olub.

    Bu barədə "Report"a Motosiklet İdmanı Federasiyasının (AMİF) mətbuat xidmətindən bildirilib. 

    A.Məmmədov bu uğura sentyabrın 13-də keçirilən "Georgian Motorcycle Endurance Cup Series" yarışında imza atıb. O, "BMW S 1000 RR" motosikletində çıxış edib.

    Azərbaycan Motosiklet İdmanı Federasiyası Anar Məmmədov Motosiklet Gürcüstan çempion

