Azərbaycan motosikletçisi Gürcüstanda çempion olub
Fərdi
- 15 sentyabr, 2025
- 13:25
Azərbaycan motosikletçisi Anar Məmmədov Gürcüstanda çempion olub.
Bu barədə "Report"a Motosiklet İdmanı Federasiyasının (AMİF) mətbuat xidmətindən bildirilib.
A.Məmmədov bu uğura sentyabrın 13-də keçirilən "Georgian Motorcycle Endurance Cup Series" yarışında imza atıb. O, "BMW S 1000 RR" motosikletində çıxış edib.
