Azərbaycan millisi çimərlik güləşi üzrə Dünya Seriyasının final mərhələsində mübarizə aparacaq
Fərdi
- 24 sentyabr, 2026
- 16:34
Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə milli komandası sentyabrın 26-27-də Yunanıstanın Katerini şəhərində keçiriləcək Dünya Seriyasının final mərhələsində mübarizə aparacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Baş məşqçi Oyan Nəzərianinin rəhbərliyi altında İbrahim Rübail (70 kq), Sahib Dadaşov, Vüsal Əliyev (hər ikisi 80 kq), Əşrəf Aşırov (90 kq) və Camal Feyziyev (+90 kq) qum üzərində dünyanın ən güclüsü titulu uğrunda yarışacaqlar.
Final seriyasından sonra daha öncə keçirilmiş mərhələlərdə əldə edilən xallar toplanacaq və hər çəkidə ən çox xala sahib güləşçi dünya çempionu ünvanına sahib çıxacaq.
Qeyd edək ki, yarışda ədaləti I-S dərəcəli azərbaycanlı hakim Asif Şirəliyev qoruyacaq.
Son xəbərlər
21:15
Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblarFərdi
21:08
Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridirFormula 1
20:57
Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıbXarici siyasət
20:47
Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:23
Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:13
Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçiribFərdi
19:50
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıbXarici siyasət
19:37
Video
Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıbDaxili siyasət
19:25