Azərbaycan karateçisi Çində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb-YENİLƏNİB

9 avqust 2025 16:16
Fərdi
9 avqust 2025 16:16
Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Çinin Çenqdu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Çinin Çenqdu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

"Report" xəbər verir ki, idmançı finalda İsveçrə təmsilçisi Elena Quirici ilə qarşılaşıb.

Həlledici görüşdə məğlub olan İ.Zaretska fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib.

15:00

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Çinin Çenqdu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında növbəti uğuruna imza atıb.

Azərbaycan Karate Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, idmançı finala vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, həlledici görüşdə İ.Zaretskanın rəqibi İsveçrə təmsilçisi Elena Quirici olacaq.

