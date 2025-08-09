Azərbaycan karateçisi Çində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb-YENİLƏNİB

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (68 kq) Çinin Çenqdu şəhərində keçirilən Dünya Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, idmançı finalda İsveçrə təmsilçisi Elena Quirici ilə qarşılaşıb.
Həlledici görüşdə məğlub olan İ.Zaretska fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib.
