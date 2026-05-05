Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq
Fərdi
- 05 may, 2026
- 17:46
Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Macarıstanın Seqed şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunun birinci mərhələsində iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış 2028-ci ildə Los-Ancelesdə təşkil olunacaq Yay Olimpiya Oyunlarına reytinq xalı verəcək.
Xatırladaq ki, kayak və kanoe üzrə Dünya Kuboku mayın 8-10-da təşkil olunacaq.
