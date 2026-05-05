    Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 05 may, 2026
    • 17:46
    Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq

    Azərbaycan kanoeçisi Tatyana Smilovenko Macarıstanın Seqed şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunun birinci mərhələsində iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış 2028-ci ildə Los-Ancelesdə təşkil olunacaq Yay Olimpiya Oyunlarına reytinq xalı verəcək.

    Xatırladaq ki, kayak və kanoe üzrə Dünya Kuboku mayın 8-10-da təşkil olunacaq.

    Tatyana Smilovenko Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası Kayak və kanoe üzrə Dünya Kuboku Los-Anceles-2028 Yay Olimpiya Oyunları

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
