    Fərdi
    • 24 aprel, 2026
    • 19:36
    Avropa çempionatı: Cəbrayıl Hacıyev bürünc, İslam Bazarqanov qızıl medal görüşünə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, 79 kq kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz yarımfinalda Maqamedxabib Kadimaqamedova (UWW) 1:5 hesabı ilə uduzub.

    Bununla da o, üçüncü yer uğrunda görüşdə bacarığını nümayiş etdirəcək.

    C. Hacıyevdən fərqli olaraq İslam Bazarqanov (57 kq) finala vəsiqəni təmin edib. Rəşid Babazadə (65 kq) isə təsəlliverici qarşılaşmaya qatılacaq. Medal mübarizələri sabah reallaşacaq.

    Bundan əlavə, bu gün Azərbaycanın üç qadın güləşçisi bürünc medal uğrunda görüşdə qüvvəsini sınayacaq. Jalə Əliyeva (57 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq) və Birgül Soltanova (65 kq) qitə birinciliyində üçüncü yeri tutmağa çalışacaq.

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi İslam Bazarqanov Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz yarımfinalda gürcüstanlı Roberti Dinqaşviliyə 11:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Digər güləşçilərimizdən Cəbrayıl Hacıyev (79 kq) də yarımfinal qarşılaşmasında qüvvəsini sınayacaq.

    Güləş üzrə Avropa çempionatı İslam Bazarqanov Cəbrayıl Hacıyev

    Son xəbərlər

    21:09

    Bütün Xəbər Lenti