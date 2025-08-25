Haqqımızda

Dünya çempionu olan Azərbaycan güləşçisi: "Yarış mənim üçün çox uğurlu alındı"

Dünya çempionu olan Azərbaycan güləşçisi: "Yarış mənim üçün çox uğurlu alındı" Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatı Azərbaycan güləşçisi Ayxan Cavadov (60 kq) üçün olduqca alınıb.
Fərdi
25 avqust 2025 22:33
Dünya çempionu olan Azərbaycan güləşçisi: Yarış mənim üçün çox uğurlu alındı

Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatı Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Ayxan Cavadov (60 kq) üçün olduqca uğurlu alınıb.

Bunu "Report"a açıqlamasında idmançı özü deyib.

O, qazanılan nəticəyə görə Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbərliyinə təşəkkür edib:

"Məni yarışa hazırlayan məşqçiləri unutmamalıyıq. Onların bu işdə zəhmətləri böyükdür. Bu dünya çempionatı mənim üçün çox uğurlu alındı. Hələ ki, bir müddət öz çəkimdə mübarizə aparmağı düşünürəm. Ümid edirəm ki, qarşıdakı yarışlarda da öz nəticələrimlə Azərbaycan xalqını sevindirəcəyəm".

Qeyd edək ki, Ayxan Cavadov həlledici görüşdə ermənistanlı Yurik Mxitaryana 12:5 hesabı ilə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəlib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi